Госслужба занятости и лаборатория «Robo.house» будут бесплатно обучать украинских безработных робототехнике

Государственная служба занятости совместно с международной лабораторией робототехники «Robo.house» запустила проект по бесплатному обучению безработных одной из самых прогрессивных профессий в мире — робототехнике. Обучение будет проходить в Киеве, а набор на курс будет осуществляться на конкурсной основе, заявил заместитель Председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

«Программа длится 1 месяц и создана с целью показать реальную необходимость развития сферы робототехники в Украине. Слушатели освоят азы создания роботов и соберут мини-копию прототипа промышленного манипулятора. Пилотный проект будет проходить в Киеве на базе одного из центров занятости и если он станет удачным, я надеюсь, мы сможем запустить его по всей Украине», — рассказал Сергей Кравченко.

По словам руководителя проекта Владислава Котова, введение этой программы и поддержка ее со стороны государственной структуры — это значительный шаг в сторону развития сферы робототехники в Украине. К тому же лучшие выпускники данного мероприятия получат возможность трудоустройства.

Регистрация и условия отбора желающих доступны по следующей ссылке, заявки принимаются до 9 мая включительно, начало обучения запланировано на 11 мая 2017 года. Всего планируется отобрать 40 кандидатов, которые будут поделены на две группы обучения по 20 учеников в каждой.

Отметим, что по словам основателей, «Robo.house» — это международная лаборатория робототехники, электроники и программирования, которая занимается разработкой и созданием прототипов дронов, андроидов, моноколес, 3d-напечатанных объектов и других проектов.

Источник: Государственная служба занятости Украины