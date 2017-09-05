Госспецсвязи предлагает закупить за бюджетные средства оборудование для контроля трафика, установить его у всех крупных провайдеров и обеспечить доступ СБУ для контроля за блокировкой запрещенных российских сайтов

Государственная служба специальной связи и защиты (Госспецсвязи) подготовила проект постановления Кабмина, предусматривающий закупку за бюджетные средства и установку на сети 15 магистральных операторов Украины техсредств для мониторинга блокировки доступа к санкционным информационным ресурсам, сообщает издание Лига.net.

При этом операторам предлагается предоставить доступ сотрудникам СБУ и Госспецсвязи к своим сетям и обеспечить сохранность установленного оборудования. Таким образом эти ведомства собираются контролировать повсеместную блокировку запрещенных российских сайтов, введенную указом президента Украины от 15 мая 2017 года.

В Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) коллег из Госспесвязи поддерживают и проект постановления уже согласовали.

«Есть решение СНБО, введенное в действие указом президента. Операторы его уже выполняют, блокируя запрещенные ресурсы. Но необходим нормативный документ, который бы регламентировал действия операторов, т.е. определял, как это делать и что конкретно включает в себя понятие «блокировать» ресурс», — сообщили в пресс-службе НКРСИ, добавив, что постановление Кабмина может стать именно таким документом.

При этом большинство операторов магистральных сетей или раскритиковали проект постановления, или заняли выжидательную позицию. Как рассказал директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов, к проекту Госспесвязи есть много вопросов и его принятие не является целесообразным.

«Для работы по ограничению доступа необходимо обновлять списки ip адресов и доменных имен, попадающих под санкции. Укртелеком, как и, возможно, некоторые другие крупные операторы, уже использует системы, обеспечивающие выполнение указа президента. Необходимость дублирования данного оборудования государственными службами не очевидна», — отметил Шуранов.

По его словам, у Госспецсвязи нет обязательства, предварительно согласовывать проект Кабмина с участниками рынка. Он также считает, что крупные операторы могут самостоятельно и с наибольшей экономической эффективностью обеспечить выполнение требований государства по блокировке доступа к ресурсам, находящимся под санкциями, так что Михаил Шуранов не видит острой необходимости дублировать эту функцию за деньги налогоплательщиков.

По словам старшего юрконсультанта с регуляторных отношений lifecell Максима Головни, указанное постановление имеет довольно противоречивые нормы, которые не содержат точного механизма блокировки и проведения ее мониторинга. По его словам, неточность в одной из формулировок проекта позволяет проводить мониторинг не только интернета, но и голосового трафика, что, в свою очередь, не соответствует положениям указа президента.

Советник по регуляторным вопросам Киевстар Максим Савченко обратил внимание, что власти должны были бы утверждать регуляторные нормы, касающиеся мобильных операторов на более высоком уровне — то есть а законодательном уровне, а не путем подзаконных актов.

В пресс-службе Vodafone Украина отметили, что также видят в проекте документа много юридических неточностей и сотрудничают с Госспецзвязи для их устранения.

Опрошенные изданием Лига.net эксперты также раскритиковали инициативу государства. В частности, глава ИнАУ Александр Федиенко опасается, что постановление может стать инструментом для подавления информационных атак по отношению к власти. Глава совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова также усомнилась в целесообразности предложенных мер.

«Я не совсем понимаю, зачем на государственные деньги покупать оборудование, которое будет мониторить, как провайдеры блокируют веб-ресурсы по DNS и ip-адресу. Зачем тратить бюджетные деньги на мониторинг того, что априори работает неэффективно?», — отметила Попова.

По ее словам, если государство таки хочет потратить бюджетные средства, то логичнее было бы потратить их на установку более эффективных средств блокировки. Также отметим, что участники рынка оценили общую стоимость необходимого для реализации данного проекта оборудования в несколько сотен миллионов гривен.

Источник: Лига.net