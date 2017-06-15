Государственная фискальная служба Украины планирует начать предоставлять все свои админуслуги в онлайн-режиме уже в конце текущего года

Во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, которая состоялась на этой неделе, глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан озвучил планы в направлении улучшения инвестиционного климата в Украине, облегчения предпринимательской деятельности, развития бизнеса и внедрения новых сервисов.

Одним из важнейших последних нововведений ГФС стало внедрение в «Электронном кабинете плательщика» услуги по получению справки об отсутствии задолженности, которая необходима предприятиям для участия в тендерах.

«Мы разрабатываем программный продукт, который будет автоматически направлять справку об отсутствии задолженности в онлайн систему публичных закупок ЗroZorro, что будет весьма удобно для субъектов хозяйствования», — рассказал глава ГФС.

В целом же, по словам Мирослава Продана, Фискальная служба Украины планирует до конца года добавить в «Электронный кабинет плательщика» весь спектр административных услуг.

Таким образом предприятия и частные предприниматели будут иметь возможность без личного обращения в налоговый орган получать все необходимые справки.

«Это достаточно амбициозные планы. Когда они будут реализованы, мы качественно изменим отношения с налогоплательщиками и избежим поводов к злоупотреблению со стороны работников фискальной службы», — отметил Мирослав Продан.

В числе обсуждаемых на встрече тем были также упомянуты изменения, которые ожидаются на украинских таможнях, в том числе функционирование автоматизированной системы «Единое окно» и передачу учетных данных электронными средствами связи контролирующим органам.

Источник: ГФС