ГП «Антонов» собирается выпустить не менее 70 самолетов в ближайшие 5 лет и планирует вернуться на рынок региональных пассажирских самолетов

Украинское государственное предприятие «Антонов», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром», собирается выпустить не менее 70 самолетов в течение ближайших 5 лет. При этом 20 из них составят транспортные самолеты Ан-178, а в более отдаленных планах концерна значится возвращение в сегмент пассажирских самолетов.

Отметим, что озвученный выше маркетинговый план основан на оценках специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. Он учитывает перспективные рынки и потенциал каждой номенклатуры товаров на этих рынках, также он опирается на уже существующие договоренности с партнерами.

Так, согласно маркетинговому плану, емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет. Поэтому ГП «Антонов» планирует поставить в течение 5 лет 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Также у госпредприятия имеются планы по выходу на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.

Напомним, в апреле 2015 года года Кабинет министров Украины передал ГП «Антонов» в состав ГК «Укроборонпром». Войдя в состав госконцерна, ГП «Антонов» в первую очередь выполнил импортозамещение российских комплектующих в производстве своей техники. В частности, в 2015 году в производстве самолета Ан-178 доля комплектующих из России составляла 41%, а уже в 2016 году предприятие полностью отказалось от комплектующих этой страны, перейдя на узлы и агрегаты других поставщиков.

«Раньше почти 80% своей продукции ГП «Антонов» поставлял в РФ. Предприятие потеряло огромные объемы и ключевой рынок. Но мы выстояли, ведь и возможности предприятия и рынок сбыта не оказались зависимыми от северного соседа. Переориентация на новые рынки и получение на них заказов не произошли в один момент, но авиастроительный флагман страны развивается, он прибыльный и имеет четкий вектор развития», — отметили в пресс-службе ГК «Укроборонпром».

Также отметим, что чистый финансовый результат ГП «Антонов» в первом полугодии 2017 года составил 22,7 млн грн. Показательно, что годовые финансовые результаты госпредприятия стабильно растут третий год подряд — в 2015 году они составили 42,7 млн грн, а в 2016 году выросли до 178,1 млн грн.

Источник: Укроборонпром (1, 2)