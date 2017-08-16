ГП «Антонов» планирует выйти на международный рынок беспилотников и занять там лидирующие позиции

В начале текущей недели мы сообщили о том, что ГП «Антонов» собирается выпустить не менее 70 самолетов в ближайшие 5 лет и планирует вернуться в сегмент региональных пассажирских самолетов. Сегодня же государственное предприятие, которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром», добавило, что также работает над выходом на международный рынок беспилотных летательных аппаратов.

По оценкам экспертов, ГП «Антонов» способен достаточно быстро интегрироваться в мировой рынок беспилотных летательных аппаратов и даже занять на нем лидирующие позиции. Это возможно благодаря инновационным подходам в производстве и переходе на стандарты NATO, которые активно внедряет ГП «Антонов».

Залогом успеха для «Антонова» также должна стать возможность развертывания технологических и промышленных мощностей для нужд внутреннего рынка. По оценкам специалистов, спрос Вооруженных Сил Украины в ближайшие годы составит около 100 беспилотных авиационных комплексов. Спрос других силовых ведомств составит еще порядка 30-50 единиц БПАК. Все это позволит наработать достаточно высокий уровень технологий и производства, который сделает эту линейку продукции ГП «Антонов» конкурентоспособной на мировых рынках.

Напомним, в апреле 2015 года года Кабинет министров Украины передал ГП «Антонов» в состав ГК «Укроборонпром». Войдя в состав госконцерна, ГП «Антонов» в первую очередь выполнил импортозамещение российских комплектующих в производстве своей техники. В частности, в 2015 году в производстве самолета Ан-178 доля комплектующих из России составляла 41%, а уже в 2016 году предприятие полностью отказалось от комплектующих этой страны, перейдя на узлы и агрегаты других поставщиков.

Источник: Укроборонпром