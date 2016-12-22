ГП «Антонов»: В базовой комплектации Ан-132 будет стоить $30-40 млн, при этом дополнительное оборудование может превышать стоимость самого самолета

Новый транспортный самолет класса Ан-132 в базовой комплектации может стоить от $30 до 40 млн. Об этом рассказал директор программы Ан-132 ГП «Антонов» Александр Хохлов в эфире «5 канала».

«Если это базовый транспортный самолет все зависит от того, какие комплектующие в нем стоят. Но порядок цен где-то примерно плюс-минус одинаковый», — пояснил Хохлов.

Партнеры из Саудовской Аравии говорят, что внутренние заказчики заинтересованы в поставке самолетов в вариантах поиска, разведки, спасения, морского патрулирования и другого оборудования. Глава госпредприятия отмечает, что в таком случае оборудование может превышать стоимость самого самолета.

Ранее был подписан меморандум о намерении совместного производства 80 самолетов Ан-132 для Саудовской Аравии. При этом в ГП «Антонов» рассчитывают, что на данную модель будет спрос порядка 260-290 самолетов до 2035 года.

Отметим, что Ан-132D — это первый самолет в линейке ГП «Антонов» без российских комплектующих. Самолет предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах, он сможет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов. Он будет иметь крейсерскую скорость в 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета 9000 м. Его грузоподъемность — 9,2 т, длина — 24,5 м, высота — 8,8 м, размах крыльев — 29,2 м.

Напомним, что два дня назад ГП «АНТОНОВ» официально представил в Киеве новейший украинский транспортный самолет АН-132D, осуществив так называемую церемонию выкатки первого опытного образца летающей машины из цеха предприятия. Демонстрационный образец транспортного самолета АН-132D был построен и полностью смонтирован в декабре 2016 года, осуществление его демонстрационного полета на территории Саудовской Аравии запланировано ориентировочно на март 2017 года.

Источник: ЛІГА.net