Гройсман: до конца года планируется внедрить ID-паспорта с ЭЦП, MobileID, регистрацию ребенка и брака онлайн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о том, какие новые электронные услуги и цифровые возможности могут стать доступными украинцам до конца текущего года.

«Внедрение электронных услуг — один из приоритетов Правительства, потому Государственное агентство по вопросам электронного управления плодотворно работает в этом направлении. До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн», — сообщил Владимир Гройсман.

Также он отметил, что широкому распространению электронных услуг способствует обеспечение украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока что в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Потому Премьер-министр советует всем украинцам, которые ещё не имеют ЭЦП, оформлять её.

«С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью, а к концу года в Украине заработает MobileID (ЭЦП на SIM-карте)» — добавил Гройсман.

Источник: Facebook