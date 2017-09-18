Грядущая беззеркальная камера Nikon будет полнокадровой

Сказать, что японский производитель Nikon очень консервативен в сегменте беззеркальных камер — это ничего не сказать. В то время как большинство конкурентов (даже чрезмерно осмотрительная Canon) уже вовсю осваивают эту нишу, демонстрируя серьезность своих намерений, усилия и попытки Nikon кажутся весьма робкими и неубедительными. Беззеркальные камеры системы Nikon 1 скорее можно назвать духовными наследниками компактных камер, нежели достойной альтернативой зеркальным камерам. К счастью, в Nikon наконец одумались и намерены все исправить.

В своем интервью ресурсу Xitek руководитель научно-исследовательского и опытно-конструкторского подразделения компании Nikon Тетсуро Гото заявил, что всякая новая модель беззеркальной камеры Nikon «должна быть» полнокадровой. С учетом недавнего заявления президента компании Nikon о разработке новой беззеркальной камеры становится очевидным какая это будет камера, точнее, какого формата сенсор она получит.

Что же конкретно заставило Nikon пересмотреть свой подход именно в части стратегии, связанной с «беззеркалками»? По словам главы R&D-подразделения Nikon, нынешние беззеркальные компаний-конкурентов, таких как Fujifilm, Olympus и Sony, на самом деле не достаточно хороши для профессиональных фотографов. И Nikon рассчитывает предоставить сегменту достойное предложение. «Среди клиентов, которые пользуются их продуктами, нет профессиональных фотографов», – сказал Тетсуро Гото. На самом деле утверждение это является весьма спорным. Модель Sony A9, например, явно ориентирована на профессиональных фотографов. Но с тем, что большинство современных беззеркальных камер скорее адресованы энтузиастам и других людей, чья основная профессиональная деятельности никак не связана с фотографией, не поспоришь.

Само собой, никаких технических подробностей о грядущей новинке руководитель Nikon не привел. Впрочем, в сети уже есть немало данных, на основании которых можно сделать предварительную оценку. К примеру, недавно производитель запатентовал два объектива для своей полнокадровой камеры: модель с фокусным расстоянием 36 мм и максимальной диафрагмой F/1,2 для макросъемки и сверхсветосильный с фокусным расстоянием 52 мм и диафрагмой F/0,9. То есть, Nikon хочет предложить высококачественную оптику для съемки портретов и прочих снимков, которые делают профессионалы. Эта камера, как и оптика к ней, определенно не будет дешевой, но свою аудитории наверняка найдет.

Источник: Engadget