Грядущее бесплатное обновление Titanfall 2 посвящено пилотам и не несет ничего нового для титанов

Грядущее обновление игры Titanfall 2 принесёт новый режим Live Fire. Это командное сражение, ориентированное только на пилотов. Роботы принимать участия в нём не будут.

Сражения в режиме Live Fire ориентированы на две команды, включающие шесть игроков. При этом у каждого персонажа имеется лишь одна жизнь, а раунд длится всего одну минуту. Победа присуждается той команде, которая устранит всех соперников или захватит и будет удерживать нейтральный флаг на конец раунда. Для данного режима разработаны две новые карты. Ещё одна новая карта предназначена для Coliseum, и она тоже ориентирована только на пилотов.

Вместе с тем, разработчики намерены обновить интерфейс, включая отображение списков с режимами, добавить новые командирские вступления. Игроки получат возможность создавать собственные списки предпочтительных игровых режимов. Грядущее обновление для Titanfall 2, включающее указанные новшества, будет распространяться бесплатно.

Источник: Engadget