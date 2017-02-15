Грядущее обновление принесёт в игру Pokémon Go дополнительные 80 покемонов и новые игровые возможности

Компания Niantic анонсировала выпуск очередного обновления для игры Pokémon Go, которое добавит 80 новых покемонов. Новое пополнение включает монстров из региона Johto из игр Pokémon Gold и Silver. Игрокам станут доступны такие покемоны как Chikorita, Cyndaquil и Totodile, их можно будет поймать, а не просто вырастить из яиц.

Кроме добавления покемонов грядущее обновление Pokémon Go принесёт в игру и новые игровые возможности. Разработчики обещают новый геймплей, два новых типа внутриигровых предметов, включая такие, которые позволят замедлить оппонентов, дополнительные варианты снаряжения для тренеров. Также планируется реализовать возможности для новых дополнений к игре.

В целом, это будет наиболее крупное обновление игры Pokémon Go с момента её релиза. По словам руководителя Niantic, у компании имеются планы относительно поддержки и развития Pokémon Go на протяжении годов. Игроков ожидают новые возможности геймплея, внутриигровые и реальные события, новые покемоны и другие возможности.

Источник: The Verge