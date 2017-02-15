Грядущий бюджетный смартфон Nokia 3 при цене $150 предложит 5,2-дюймовый экран и SoC Snapdragon 425

Только вчера мы писали, что на выставке MWC 2017, помимо современной версии легендарного Nokia 3310, ожидается анонс еще трех смартфонов Nokia, включая бюджетную модель Nokia 3 за $150. Сейчас в сети появились данные о характеристиках Nokia 3 и каждый может предварительно решить для себя стоит ли устройство своих денег.

Итак, от 200-долларового Nokia 5 модель Nokia 3 будет отличаться лишь менее производительным процессором. Здесь установлена SoC Snapdragon 425, тогда как в Nokia 5 и Nokia 6 (на заглавном изображении) используется модель Snapdragon 430. В остальном же никаких отличий нет. Экран имеет диагональ 5,2-дюйма и характеризуется разрешением 1280х720 пикселей, объем ОЗУ составляет 2 ГБ, встроенной памяти по минимуму – 16 ГБ, набор камер стандартен для такого класса устройств – 13-мегапиксельная основная и фронтальная с датчиком разрешением 5 Мп. В качестве ОС выступает Android 7.0 Nougat.

Начало продаж Nokia 3 намечено на март-апрель. Сообщается, что устройство будет продаваться на «основных рынках». Пока что единственный Android-смартфон Nokia – модель Nokia 6 – можно купить только в Китае, но ожидается, что текущий собственник бренда – HMD Global – вскоре расширит географию продаж устройства как минимум Европой.

Источник: phonearena