Грядущий Microsoft Surface Phone может выйти в форме складывающегося смартфона с возможностью трансформации в планшет

Корпорация Microsoft пытается запатентовать мобильное устройство с шарнирным соединением и гибким дисплеем, которое можно будет использовать в качестве смартфона и планшета.

Патентная заявка содержит описание и схематические изображения достаточно крупного смартфона, который может разворачиваться и трансформироваться в планшет или устройство с тремя гранями. Сообщается доступности двух или трёх экранов, которые могут раскладываться и увеличивать размер устройства.

Данная патентная заявка была заполнена ещё в 2014 году. Разработчиком такого концептуального устройства является сотрудник Microsoft Кабир Сиддики (Kabir Siddiqui), который ранее уже патентовал подставку для Surface и угловую камеру Surface. Потому предполагается, что новый патент не канет в лету, как многие другие подобные разработки, а будет использоваться при создании конечных продуктов. В частности, в этом году ожидается выпуск нового мобильного устройства Surface Phone. Для линейки Surface, как правило, применяется оригинальный дизайн и нетипичные форм-факторы. Так что этот патент как раз может пролить свет на то, какими Microsoft видит свои будущие смартфоны.

Добавим, за несколько месяцев до презентации моноблока Surface Studio в одном из опубликованных патентов содержалось описание такого устройства. Конечно, речь не идёт о полном сходстве дизайна, а об общей идее. Аналогично, данный патент, вероятно, содержит описание общих идей, которые будут реализованы в Surface Phone.

Источник: The Verge