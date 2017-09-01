Грядущий смартфон Xiaomi со сдвоенной флагманской камерой станет первым представителем новой линейки (вероятно, это Xiaomi Mi A1 с «чистым» Android)

Компания Xiaomi продолжает подогревать публику перед анонсом своего нового смартфона. И в данном случае речь не о безрамочном Xiaomi Mi Mix 2, которого представят 11 сентября, ровно за день до анонса новых iPhone, а о таинственном смартфоне со сдвоенной флагманской камерой, который должны показать 5 сентября.

The possibilities are endless and it begins with #FlagshipDualCamera! What could it potentially be? pic.twitter.com/KJklWHzut2 — Mi (@xiaomi) August 31, 2017

На официальной страничке Xiaomi в социальной сети Twitter появился небольшое тизер-видео, в котором, производитель раскрывает одну весьма любопытную деталь о грядущей новинке. Говоря конкретнее, сообщается, что это устройство откроет новую серию смартфонов Xiaomi. Вслед за видеороликом компания опубликовала еще одно рекламное изображение, пообещав чуть позже новые подробности о новинке. Отметим, что все сообщения, связанные с анонсом этого смартфона, публикуются с хештегом #FlagshipDualCamera.

Таким образом, теперь можно смело отбросить варианты с Xiaomi Mi Mix 2 и Mi Note 3. И на сегодняшний день наиболее правдоподобным кажется версия, что этим смартфоном окажется Xiaomi Mi A1, о котом мы писали чуть больше недели назад. Напомним, на тот момент сообщалось, что Xiaomi Mi A1 станет версией Xiaomi Mi 5X для программы Android One со стоковой операционной системой Android. К тому же, не так давно упоминание этой модели ненадолго появилось на официальном сайте. В пользу этой версии также говорит то, что Xiaomi Mi 5X оснащен сдвоенной основной камерой, как у флагманской модели Xiaomi Mi 6.

Только что Xiaomi опубликовала еще один тизер, подтверждающий, что один из модулей камеры будет широкоугольным, а второй – телефото.

Источник: Xiaomi