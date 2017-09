Грядущий смартфон Xiaomi со сдвоенной флагманской камерой станет первым представителем новой линейки (вероятно, это Xiaomi Mi A1 с «чистым» Android)

Компания Xiaomi продолжает подогревать публику перед анонсом своего нового смартфона. И в данном случае речь не о безрамочном Xiaomi Mi Mix 2, которого представят 11 сентября, ровно за день до анонса новых iPhone, а о таинственном смартфоне со сдвоенной флагманской камерой, который должны показать 5 сентября.

The possibilities are endless and it begins with #FlagshipDualCamera! What could it potentially be? pic.twitter.com/KJklWHzut2

— Mi (@xiaomi) August 31, 2017