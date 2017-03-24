Хакеры доказали на небольшой выборке реальность угрозы удаления аккаунтов iCloud
История со взломом сотен миллионов аккаунтов iCloud хакерами Turkish Crime Family получила продолжение. Ресурс ZDNet получил от бывшего участника группировки Turkish Crime Family небольшой массив данных с логинами и паролями к 54 аккаунтам iCloud. Проверка показала, что данные в массиве актуальны, что свою очередь доказывает правдивость заявлений хакеров.
Журналистам ZDNet удалось связаться с 10 владельцами, предупредить их об опасности и попросить поменять пароль. Трое из них заявили, что их аккаунт iCloud имеет уникальное сочетание пароля и логина, которые они не используют на других сайтах. Остальные заявили, что используют такие же данные для входа и на других сайтах вроде Facebook и Twitter. В ходе разговора выяснилось, что они не меняли пароль к iCloud с момента регистрации, кроме одного — он сделал это около двух лет назад. При этом некоторые пользователи сообщили, что кто-то недавно пытался сбросить их пароль к iCloud. Все это свидетельствует о несколько устаревшем характере базы данных хакеров: вероятно, логины и пароли к iCloud были собраны в период с 2011 по 2015 год.
Согласно предоставленным хакерам объяснениям, о взломе iCloud в данном случае речь не идет. Логины и пароли были собраны другими способами из разрозненных баз данных. Причем в утечке фигурируют владельцы iPhone, iPad и MacBook.
Ресурс ZDNet обращает внимание на несогласованность и непродуманность действий хакеров. Изначально они не смогли предоставить достаточно доказательств того, что имеют доступ 300 млн аккаунтов iCloud и прочих сервисов Apple. Затем публично выгнали одного из своих и заявили, что на самом деле потребовали от Apple гораздо больше, чем $75 тыс., заявленные вначале.
Насколько реальны угрозы хакеров стереть данные с миллионов iPhone узнаем 7 апреля – в этот день злоумышленники обещают исполнит свои угрозы, если Apple не заплатит выкуп. В то же время не похоже, что Apple собирается что-то платить.
- 22 марта хакеры Turkish Crime Family заявили о захвате сотен миллионов аккаунтов iCloud и потребовали от Apple выкуп. Компания Apple заверила, что никакого взлома iCloud не было, но при этом отметила возможность принадлежности данных к старым взломам сторонних служб и дала ряд стандартных рекомендаций по повышению безопасности данных.