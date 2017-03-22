Хакеры грозятся удалить данные 300 миллионов аккаунтов Apple (включая iCloud), если компания не заплатит выкуп

Группа хакеров, которые называют себя «Turkish Crime Family» потребовала от Apple выкуп в размере $75 тыс. в биткоинах или в менее популярном аналоге Ethereum, крайний срок уплаты суммы по требованию – 6 апреля. Злоумышленники также согласны получить компенсацию в размере $100 тыс. подарочными картами iTunes. В противном случае хакеры грозятся удалить содержимое 300 млн учетных записей Apple (в том числе 200 млн аккаунтов iCloud), привязанных к электронным адресам, пишет издание Motherboard.

200 Million iCloud accounts will be factory reset on April 7 2017 — Turkish Crime Family (@turkcrimefamily) 21 марта 2017 г.

В разговоре с Motherboard хакеры рассказали, что имеют доступ к почтовым ящикам на доменах @icloud и @me. В подтверждение своих слов они предоставили скриншоты и видео, на которых показано содержимое одной из учетных записей. Один из роликов, по данным издания, был выложен на YouTube: в нем видно, как хакеры листают фотографии из учётной записи пожилой женщины. Более того, один из участников группировки рассказал Motherboard, что «им просто нужны деньги». В Твиттере Turkish Crime Family говорится, что уже сейчас хакеры имеют доступ к 627 миллионам аккаунтов и к 7 апреля эта цифра еще вырастет.

Также хакеры предоставили скриншоты сообщений из электронной почты, через которую они якобы общались с представителем Apple. Анонимный сотрудник компании, использующий почту на домене @apple.com, спросил у злоумышленников, готовы ли они предоставить пример полученных данных. Издание уточнило, что не видело переписку целиком, и выдвинуло предположение, что те же скриншоты они разослали другим СМИ, чтобы оказать давление на компанию.

Компания Apple пока никак не отреагировала на требования и угрозы хакеров.

Источник: Motherboard и TJ