Хакеры грозятся удалить данные 300 миллионов аккаунтов Apple (включая iCloud), если компания не заплатит выкуп

Группа хакеров, которые называют себя «Turkish Crime Family» потребовала от Apple выкуп в размере $75 тыс. в биткоинах или в менее популярном аналоге Ethereum, крайний срок уплаты суммы по требованию – 6 апреля. Злоумышленники также согласны получить компенсацию в размере $100 тыс. подарочными картами iTunes. В противном случае хакеры грозятся удалить содержимое 300 млн учетных записей Apple (в том числе 200 млн аккаунтов iCloud), привязанных к электронным адресам, пишет издание Motherboard.

200 Million iCloud accounts will be factory reset on April 7 2017

— Turkish Crime Family (@turkcrimefamily) 21 марта 2017 г.