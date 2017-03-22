Хакеры грозятся удалить данные 300 миллионов аккаунтов Apple (включая iCloud), если компания не заплатит выкуп

Хакеры грозятся удалить данные 300 миллионов аккаунтов Apple (включая iCloud), если компания не заплатит выкуп

Группа хакеров, которые называют себя «Turkish Crime Family» потребовала от Apple выкуп в размере $75 тыс. в биткоинах или в менее популярном аналоге Ethereum, крайний срок уплаты суммы по требованию – 6 апреля. Злоумышленники также согласны получить компенсацию в размере $100 тыс. подарочными картами iTunes. В противном случае хакеры грозятся удалить содержимое 300 млн учетных записей Apple (в том числе 200 млн аккаунтов iCloud), привязанных к электронным адресам, пишет издание Motherboard.

В разговоре с Motherboard хакеры рассказали, что имеют доступ к почтовым ящикам на доменах @icloud и @me. В подтверждение своих слов они предоставили скриншоты и видео, на которых показано содержимое одной из учетных записей. Один из роликов, по данным издания, был выложен на YouTube: в нем видно, как хакеры листают фотографии из учётной записи пожилой женщины. Более того, один из участников группировки рассказал Motherboard, что «им просто нужны деньги». В Твиттере Turkish Crime Family говорится, что уже сейчас хакеры имеют доступ к 627 миллионам аккаунтов и к 7 апреля эта цифра еще вырастет.

Также хакеры предоставили скриншоты сообщений из электронной почты, через которую они якобы общались с представителем Apple. Анонимный сотрудник компании, использующий почту на домене @apple.com, спросил у злоумышленников, готовы ли они предоставить пример полученных данных. Издание уточнило, что не видело переписку целиком, и выдвинуло предположение, что те же скриншоты они разослали другим СМИ, чтобы оказать давление на компанию.

Компания Apple пока никак не отреагировала на требования и угрозы хакеров.

Источник: Motherboard и TJ

  • 15 марта неизвестные хакеры взломали аккаунты нескольких известных изданий и организаций в Twitter, среди которых Forbes, Ura.ru, Amnesty International. Злоумышленники опубликовали сообщения на турецком языке, в которых частично процитировали антиевропейскую речь президента Турции.
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