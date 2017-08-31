Хакеры, используя уязвимость Instagram, украли адреса электронной почты и номера телефонов ряда «популярных» пользователей
Используя уязвимость в программном интерфейсе популярной социальной сети Instagram хакер или группа злоумышленников украли адреса электронных почт и номера телефонов нескольких пользователей. Говоря точнее, жертвами злоумышленников стали обладатели верифицированных аккаунтов.
Обнаружив первые случаи несанкционированного доступа к аккаунтам ряда популярных пользователей администрация фотосервиса сразу уведомила об этом пользователей из числа потенциальных жертв, разослав им по электронной почте соответствующие сообщения.
В Instagram отказались предоставить подробности, так что пока неизвестно, сколько всего пользователей затронул взлом и какие именно аккаунты оказались во власти хакеров.
Издание Variety напомнило о недавнем взломе Instagram-аккаунта американской актрисы и модели Селены Гомес, у которой больше всех подписчиков – 125 миллионов человек. Взлом произошел 28 августа, хакеры опубликовали на ее странице фотографии голого Джастина Бибера, но вскоре после инцидента администрация сервиса восстановила доступ певицы к аккаунту и снимки были удалены. Пока неизвестно, есть ли связь между взломами.
Чтобы лучше защитить свою учетную запись администрация Instagram советует ставить надежный пароль, регулярно его менять, а также использовать двухфакторную верификацию.
Отметим, что в конце апреля число пользователей Instagram превысило 700 млн.