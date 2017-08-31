Хакеры, используя уязвимость Instagram, украли адреса электронной почты и номера телефонов ряда «популярных» пользователей

Используя уязвимость в программном интерфейсе популярной социальной сети Instagram хакер или группа злоумышленников украли адреса электронных почт и номера телефонов нескольких пользователей. Говоря точнее, жертвами злоумышленников стали обладатели верифицированных аккаунтов.

Обнаружив первые случаи несанкционированного доступа к аккаунтам ряда популярных пользователей администрация фотосервиса сразу уведомила об этом пользователей из числа потенциальных жертв, разослав им по электронной почте соответствующие сообщения.

В Instagram отказались предоставить подробности, так что пока неизвестно, сколько всего пользователей затронул взлом и какие именно аккаунты оказались во власти хакеров.

Издание Variety напомнило о недавнем взломе Instagram-аккаунта американской актрисы и модели Селены Гомес, у которой больше всех подписчиков – 125 миллионов человек. Взлом произошел 28 августа, хакеры опубликовали на ее странице фотографии голого Джастина Бибера, но вскоре после инцидента администрация сервиса восстановила доступ певицы к аккаунту и снимки были удалены. Пока неизвестно, есть ли связь между взломами.

Чтобы лучше защитить свою учетную запись администрация Instagram советует ставить надежный пароль, регулярно его менять, а также использовать двухфакторную верификацию.

Отметим, что в конце апреля число пользователей Instagram превысило 700 млн.

Источник: Variety и The Verge