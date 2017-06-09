Хакеры похитили файлы, связанные с игрой Cyberpunk 2077, и теперь требуют выкуп у CD Projekt RED

Компания CD Projekt RED заявила, что она подверглась шантажу со стороны группы лиц, которая смогла получить доступ к некоторым внутренним файлам. В этих файлах содержатся ранние наработки по дизайну игры Cyberpunk 2077. Как отмечает компания, злоумышленники грозятся обнародовать файлы, если не получат выкуп.

CD Projekt RED заявила, что не намерена выполнять требования шантажистов и обратилась в правоохранительные органы. При этом обращает внимание на то, что похищенные файлы являются достаточно старыми и не отображают текущую версию игры Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра Action/RPG в жанре киберпанк. Она была анонсирована 30 мая 2012 года. Точная дата релиза Cyberpunk 2077 пока не разглашается. Предполагается, что игра будет выпущена в 2019 году. Компания CD Projekt RED заявляла, что рекламная кампания для Cyberpunk 2077 уже запланирована и что она будет основана на факторе неожиданности.

Источник: dsogaming