Харрисон Форд и Райан Гослинг: вышел первый тизер-трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049»

В следующем году на экраны кинотеатров выходит продолжение фильма «Бегущий по лезвию», получившее название «Бегущий по лезвию 2049». Главные роли в нём сыграют Харрисон Форд и Райан Гослинг. При этом Форд будет играть своего героя Рика Декарда из оригинальной картины.

Режиссёром фильма стал Дени Вильнев, выпустивший в этом году «Прибытие», а продюссером Ридли Скотт, снявший в 1982 по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» первый фильм «Бегущий по лезвию».