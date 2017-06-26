Hisense начнёт продавать телевизоры в Украине

Компания Hisense, один из крупнейших производителей электроники в Китае, официально вышла на украинский рынок. Первыми продуктами, которые Hisense начнёт поставлять в Украину, станут телевизоры с разрешением Ultra HD и Full HD. Все модели компании имеют светодиодные дисплеи с обратной подсветкой матрицы, а также оснащаются тройным тюнером, функцией записи, CI+ терминалом и несколькими HDMI- и USB-портами.

При этом в телевизорах Hisense используется собственная операционная система со Smart TV под названием Vidaa, которая обеспечивает доступ к онлайн-контенту и внешним устройствам. Наличие предустановленных программ для Smart TV и возможность их установки из магазина приложений позволяют персонализировать телевизор на своё усмотрение.

В Украине телевизоры Hisense будут представлены сразу в шести линейках от 32-дюймовых Full HD моделей до флагманских 75-дюймовых с поддержкой разрешения 4К.

Продажи телевизоров Hisense начнутся уже с начала июля, модели будут представлены в крупных рознечных сетях, а также интернет-магазинах.