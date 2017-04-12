HMD Global: Мы удивлены реакции одного из украинских ритейлеров на результаты деловых переговоров

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, опубликовала ответ на заявление сети «Алло», которая отказалась продавать устройства Nokia, сославшись на их якобы высокую стоимость и «сомнительную функциональность».

По словам Альберто Матроне, вице-президента HMD Global по Восточной Европе, компания удивлена реакцией «Алло» и уверенна в качестве своей продукции под брендом Nokia, как и в том, что она понравится украинским покупателям.

Приводим полный ответ ответ Альберто Матроне: