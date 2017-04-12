HMD Global: Мы удивлены реакции одного из украинских ритейлеров на результаты деловых переговоров
Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, опубликовала ответ на заявление сети «Алло», которая отказалась продавать устройства Nokia, сославшись на их якобы высокую стоимость и «сомнительную функциональность».
По словам Альберто Матроне, вице-президента HMD Global по Восточной Европе, компания удивлена реакцией «Алло» и уверенна в качестве своей продукции под брендом Nokia, как и в том, что она понравится украинским покупателям.
Приводим полный ответ ответ Альберто Матроне:
Мы удивлены реакции одного из украинских ритейлеров на результаты деловых переговоров.
В HMD Global мы видим потенциал и в самом рынке, и в партнерах, с которыми работаем. Розничные сети и операторы в Украине и по всему миру приняли нас с воодушевлением, поддержкой и энтузиазмом. Сейчас мы вместе с сотнями партнеров готовимся к глобальному старту продаж.
Мы в HMD Global уверены в высоком качестве смартфонов Nokia. Продолжая традиции бренда Nokia, мы создаем надежные устройства в элегантном дизайне, которые помогут потребителю в различных жизненных ситуациях. Особое внимание к деталям и бескомпромиссность в вопросах качества лежат в основе всего, что мы делаем.
Нас порадовал теплый прием, который оказали Nokia 6 в Китае и Тайване, где смартфон поступил в продажу с первого квартала, и откуда мы получаем сейчас самые высокие оценки пользователей. Смартфоны Nokia известны надежностью, качеством и дизайном, которые мы уверенно продолжаем воплощать в своей продукции.
В Украине новые устройства под брендом Nokia поступят в продажу во втором квартале этого года. Вместе с нашими партнерами мы рады предложить устройства самого высокого качества преданным поклонникам и верим в наш успех и на украинском рынке.