HMD Global пообещала обновить до ОС Android 8.0 Oreo все выпущенные ею смартфоны Nokia

Вслед ASUS и Sony компания HMD Global, выпускающая смартфоны под маркой Nokia, тоже назвала модели, которые получат обновление ОС Android 8.0 Oreo.

Итак, производитель подтвердил, что все выпущенные HMD Global смартфоны Nokia – Nokia 3, 5, 6 и 8 – получат самую свежую версию ОС. Соответствующие сообщение с подтверждением опубликовал на своей страничке в Twitter Юхо Сарвикас, занимающий пост директора по продуктам HMD Global.

All of our smartphones will upgrade to Oreo, Nokia 3 included. No comments yet on timing so that I don't get into trouble 😊. — Juho Sarvikas (@sarvikas) September 2, 2017

К сожалению, никаких конкретных сроков руководитель HMD Global не назвал, но сам факт обновления всех представителей линейки, даже самой младшей модели Nokia 3, уже радует. К тому же, анонсируя выход Android 8.0, Google заявила, что устройства ряда производителей, включая HMD, должны получить свежую ОС уже до конца года. Пока же обновление Android 8.0 доступно только для мобильных устройств Google, выпущенных в рамках линеек Nexus и Pixel.

Источник: gsmarena