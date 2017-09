HMD Global пообещала обновить до ОС Android 8.0 Oreo все выпущенные ею смартфоны Nokia

Вслед ASUS и Sony компания HMD Global, выпускающая смартфоны под маркой Nokia, тоже назвала модели, которые получат обновление ОС Android 8.0 Oreo.

Итак, производитель подтвердил, что все выпущенные HMD Global смартфоны Nokia – Nokia 3, 5, 6 и 8 – получат самую свежую версию ОС. Соответствующие сообщение с подтверждением опубликовал на своей страничке в Twitter Юхо Сарвикас, занимающий пост директора по продуктам HMD Global.

All of our smartphones will upgrade to Oreo, Nokia 3 included. No comments yet on timing so that I don't get into trouble 😊.

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 2, 2017