HMD Global представит на выставке MWC 2017 смартфоны Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3, а также современную версию легендарного Nokia 3310. Названы их цены в Европе

Похоже, что уже очень скоро в Европе снова начнут продаваться смартфоны Nokia. Если верить известному инсайдеру Эвану Блэссу, известному также под псевдонимом evleaks, в рамках выставки MWC состоится анонс по меньшей мере трех смартфонов Nokia.

Модель Nokia 6, которая недавно появилась в продаже в Китае, также будет демонстрироваться посетителям выставки MWC и неспроста – в рамках мероприятия будет объявлено на начале продаж смартфона в Европе. Сообщается, что в Европе смартфон Nokia 6 будет продаваться по цене €249.

Компанию Nokia 6 составят новые модели Nokia 5 и Nokia 3. По предварительным данным, в смартфоне Nokia 5 используется та же платформа, что и в модели Nokia 6 – SoC Qualcomm Snapdragon 430. Но экран здесь меньше – 5,2 дюйма, а разрешение ниже – 1280х720 пикселей. Напомним, Nokia 6 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем Full HD. По остальным характеристикам Nokia 5 проигрывает Nokia 6 (2 ГБ ОЗУ вместо 4 ГБ, 12-мегапиксельная основная камера вместо 16-мегапиксельной), но стоит дешевле – €199. Смартфон Nokia 3 будет стоить €149, о его характеристиках пока, увы, данных нет.

Но, пожалуй, гораздо интереснее, по крайней мере для мобильных энтузиастов, должно быть другое устройство – современная версия легендарного Nokia 3310, известного своей прочностью и надежностью. Напомним, выпущен в четвертом квартале 2000 года как замена не менее популярной модели Nokia 3210. При цене в €59 перерожденный Nokia 3310 вполне может вызвать теплые ностальгические чувства у бывших владельцев, подтолкнув их к покупке новинки для использования в качестве второго телефона. По всей видимости, на это и сделан расчет.

Анонс всех новинок ожидается на специальном мероприятии HMD Global, текущего владельца бренда Nokia, 26 февраля.

Источник: VB