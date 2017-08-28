«Хочешь увидеть „Игру престолов” раньше всех?»: Хакеры использовали спойлеры сериала для распространения вирусов через спам
На днях американская компания Proofpoint, занимающаяся вопросами информационной безопасности, сообщила о хакерах, использовавших спойлеры «Игры престолов» для распространения вирусов среди доверчивый пользователей из числа фанатов сериала.
Как сообщается, хакеры использовали подробности сюжета «утекших» в сеть сценариев новых эпизодов седьмого сезона «Игры престолов», заманивая загрузить файл из прикрепленного к письму вложения под предлогом узнать продолжение раньше всех. В файле был спрятан вредоносный код, который устанавливал троянский вирус «9002». Первые подобные атаки начали фиксировать 10 августа. Вирус 9002, который дает злоумышленникам доступ к информации на зараженном устройстве, распространяется в письмах с темой «Хочешь увидеть „Игру престолов“ раньше времени?».
В Proofpoint считают маловероятным, что в распоряжении злоумышленников действительно были какие-то неопубликованные материалы сериала. При этом специалисты Proofpoint предположили, что за распространением трояна «9002» могут стоять хакеры, известные под именем Deputy Dog, которых подозревают в связях с правительством Китая. Похожие кампании по распространению вируса происходили в 2014 году.
Источник: Proofpoint
- Нынешний седьмой сезон «Игры престолов» является предпоследним сезоном шоу, премьера состоялась 16 июля, последняя, седьмая по счету серия «Дракон и Волк» («The Dragon and the Wolf»), выйдет уже сегодня (в США она вышла вчера, 27 августа). На прошлой неделе HBO опубликовала тизер финала и разбор предпоследней серии седьмого сезона. Ранее хакеры сумели украсть сценарии к сериалу, а четвертая и шестая серии появились в сети раньше времени.