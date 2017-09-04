Холдинг Alphabet завершил реструктуризацию созданием новой компании XXVI Holdings

Минувшую неделю в Alphabet завершили созданием новой компании под названием XXVI Holdings, ознаменовав тем самым завершение начатой в августе 2015 года процедуры реструктуризации, с которой и началась история холдинга.

Напомним, сама реструктуризация с образованием холдинга Alphabet была необходима для выделения всех прочих проектов и направлений в совершенно различных областях, сильно отдаленных от основного для компании Google бизнеса, в самостоятельные компании с целью повышения эффективности их деятельности. В данном случае речь идет о подразделениях, занимающихся технологиями будущего. Финансовые результаты их деятельности отражены в отчетах Alphabet в графе Other Bets. Сюда наряду с остальными входит компания по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo и Verily (бывшая Google Life Sciences), известная своими проектами в области здравоохранения и генетики. Пока слишком рано говорить о желаемом результате, но с начала реструктуризации суммарные доходы этих подразделений стабильно растут, а убытки снижаются, хотя до выхода в + еще далеко.

Так вот, все вот эти Other Bets теперь будут входить в состав XXVI Holdings, который в свою очередь является частью Alphabet. А Google из корпорации превращается в общество с ограниченной ответственностью, поскольку тоже входит в холдинг, а не является отдельным открытым акционерным обществом.

Как отмечают в Alphabet, создание холдинга XXVI — «юридическая формальность», которая не отразится на стратегии Alphabet, ее налоговых обязательствах или любых других аспектах работы.

В заключение остается добавить, что XXVI Holdings названа так в честь того, что в английском алфавите 26 букв – цифра 26 в названии новой структуры написана римскими цифрами.

Источник: Engadget