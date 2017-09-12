Honda представила городской электромобиль Urban EV Concept, серийную версию которого собирается начать продавать в Европе уже в 2019 году

К ряду европейских автопроизводителей, представивших сегодня свои новинки на Франкфуртском автошоу, присоединилась и японская компания Honda, которая привезла в Германию электрический сити-кар Urban EV Concept. Новинка построена на абсолютно новой платформе и задает направление, в котором компания будет развивать свои будущие серийные модели, при этом коммерческая версия Honda Urban EV появится в продаже на рынках Европы уже в 2019 году.

Внешне и габаритами этот четырехместный концепт напоминает классические версии популярных двухдверных автомобилей гольф-класса, включая собственно VW Golf и Peugeot 206 (по словам представителей бренда, новика на 10 см короче модели Honda Jazz). При этом для того, чтобы облегчит посадку в машину, особенно пассажирам заднего ряда, двери открываются против хода движения.

Эмблема бренда подсвечена голубым цветом, этот стиль будет использоваться во всех новых электромобилях Honda. В передней и задней части корпуса, на панели между фарами и задними фонарями, размещены информационные панели, на которые можно выводить разнообразную информацию, начиная с уровня заряда батарей и заканчивая приветствиями и советами для других водителей. Степень заряда также продублирована на миниатюрных индикаторах под дверями.

В салоне водителя встретит отделанное искусственным деревом торпедо с длинным сверхширокоформатным экраном и минимумом органов управления, а также привычный руль и пара педалей. Еще два дополнительных экрана размещены на картах дверей, они не только выводят полезную информацию, но и могут использоваться в качестве боковых зеркал (изображение выводится с помощью встроенных камер). Разъем для зарядного устройства спрятан под темной панелью на капоте Honda Urban EV.

В качестве стандартного зарядного устройства автопроизводитель предлагает использовать свою умную систему Honda Power Manager Concept, которая совместима с системами возобновляемой энергетики и способна самостоятельно принимать решение о зарядке электромобиля, сохранениие выработанной энергии или ее продажи в общегородскую сеть.

Несмотря на планы выпустить серийную версию модели Honda Urban EV на европейский рынок в течение ближайших двух лет, представители бренда не раскрыли его основные характеристики, упомянув только, что в основе новой платформы лежат сверхлегкие батареи высокой плотности с интегрированной системой охлаждения.

Источник: Honda