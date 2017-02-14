HP DeskJet GT 5820 — МФУ с системой непрерывной подачи чернил с защитой от проливаний

Все мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно печатать документы или фото, и при этом хочется не разориться на картриджах и получить качественный результат. Такие потребности своих клиентов подтолкнули HP к выпуску линейки многофункциональных устройств HP DeskJet GT, в которую входят модели 5810 и 5820. Эти МФУ впервые предлагают систему непрерывной подачи чернил с защитой от проливаний. Давайте рассмотрим устройства детальнее.

HP DeskJet GT 5810 и 5820 позиционируются компанией как модели для домашних пользователей, а также для малого и домашнего бизнеса. Важно отметить, что это модели-близнецы, они отличаются только наличием модуля Wi-Fi в старшей версии 5820. И, как уже сказано выше, это нетипичные многофункциональные устройства. Они поддерживают печать, сканирование и копирование, но в них используются не картриджи, а система непрерывной подачи чернил. На правой грани корпуса устройств можно увидеть четыре резервуара для наполнения чернилами пурпурного, голубого, желтого и черного цветов. Сами резервуары прозрачные, что позволяет оценить, сколько примерно осталось чернил. Но часто смотреть на их заполненность не придется, так как одной заправки хватает на ресурс до 8000 страниц цветной и до 5000 страниц черно-белой печати. Если печатать по 500-600 страниц в месяц, то одной заправки хватит на год. Таким образом, МФУ предлагают большие объемы печати при более низких затратах.

Установка HP DeskJet GT 5810 и 5820 не занимает много времени, её также легко произвести самостоятельно в домашних условиях. Устройства необходимо установить на твердую поверхность, подключить к электрической сети, к интернету через Ethernet (в 5810) и Wi-Fi (в 5820), а потом заправить комплектными чернилами.

Дальнейшая заправка также не требует специальных знаний или оборудования. Система заправки с защитой от проливания позволяет не переживать, что руки или стол после дозаправки окажутся черно-красно-желто-синими. И даже если флакон с чернилами случайно перевернуть или столкнуть со стола, то он останется герметичным. По сути, даже неподготовленные пользователи могут доливать чернила во время печати. На верхней крышке МФУ размещена наглядная инструкция по установке банок с чернилами. И для этого не нужны перчатки или специальное помещение.

Важно заметить, что чернила HP GT51 и GT52, которые были специально разработаны для HP DeskJet GT 5810 и 5820, обеспечивают высокую четкость изображения и насыщенные цвета. Благодаря им можно очень легко и просто печатать открытки, фотографии без полей и другие документы в высоком качестве, которые не смазываются, устойчивы к выцветанию.

В HP DeskJet GT 5810 и 5820 лоток для подачи бумаги формата А4 рассчитан на 60 листов, а выходной лоток — на 25 листов. Скорость печати достигает до 8 черно-белых и до 5 цветных страниц в минуту. Максимальное разрешение печати с цветного оригинала 1200х1200 dpi, при оптимизации, может достигать 4800×1200 dpi, а также 1200×1200 dpi для черно-белой печати.

Управление HP DeskJet GT 5810 и 5820 осуществляется через пиктографический ЖК-дисплей со счетчиком копий. Кроме этого, печатать на HP DeskJet GT 5820 можно прямо со смартфона или планшета, так как устройство поддерживает печать через WiFi Direct, Apple AirPrint 1.5 и Google Cloud Print 2.0. Кроме этого, мобильное приложение HP All-in-One Printer Remote позволяет сканировать и печатать на HP DeskJet GT 5820 удалённо.

В итоге HP DeskJet GT 5810 и 5820 можно назвать уникальным решением для дома и домашнего офиса. Новые МФУ предлагают все преимущества системы непрерывной подачи чернил, но реализована она действительно качественно и не требует мороки с установкой и дозаправкой. Кроме этого, большой резервуар с чернилами обеспечивает отличный ресурс печати, не принося в жертву качество отпечатков. Таким образом, HP DeskJet GT 5810 и 5820 — это печать профессионального качества в домашних условиях.