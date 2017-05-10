HP и Intel работают над устройствами на базе платформы Cortana, а разработчикам предлагается инструментарий Cortana Skills Kit

В рамках проведения конференции Build 2017 представители корпорации Microsoft заявили, что компании HP и Intel работают над созданием подключенных домашних устройств, работающих на платформе Cortana.

Однако представители Microsoft не уточнили, в какой форме будут выполнены эти устройства, какими функциональными возможностями они будут обладать и когда будут представлены. Следует ожидать, что что при помощи таких решений в рамках сферы интернета вещей корпорация Microsoft намерена вступить в конкурентную борьбу с уже существующими Amazon Alexa и Google Assistant.

Следует отметить, ранее на этой неделе Harman Kardon анонсировала подключенный динамик Invoke на базе платформы Cortana. Он может воспроизводить любимую музыку, управлять календарями и мероприятиями, устанавливать напоминания, проверять трафик, передавать последние новости и многое другое. Вероятно, схожие функции будут реализованы и в продуктах HP и Intel.

Также следует отметить, что для нужд разработчиков Microsoft подготовила инструментарий Cortana Skills Kit. Он позволит создавать приложения с доступом к функциям Cortana для платформ Android, iOS, Windows 10 и Invoke.

Источник: Engadget