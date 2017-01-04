HP на CES 2017: обновленные ноутбуки Spectre x360 и EliteBook x360, новые моноблоки Sprout Pro и ENVY Curve AIO 34, а также изогнутый игровой монитор OMEN X 35 Curved Display

На выставке CES 2017 компания HP продемонстрировала несколько новых продуктов. Одним из них стал обновлённый ноутбук Spectre x360.

Представленная модель получила 15,6-дюймовый сенсорный IPS дисплей с разрешением 4K. Конфигурация включает процессор Intel Core i7 с частотой 2,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce 940MX. Устройство содержит кард-ридер, видеовыход HDMI, порты Thunderbolt 3, USB-C и USB, динамики Bang & Olufsen. Аккумулятор обеспечивает возможность автономной работы на протяжении 12 часов и 45 минут. Устройство имеет массу 4,4 фунта (около 2 кг). 15,6-дюймовый ноутбук HP Spectre x360 поступит в продажу с 26 февраля по цене от $1280.

Также был показан моноблочный компьютер Sprout Pro второго поколения. Система включает процессор Intel Core i7, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 960M. В качестве ОС используется версия Windows 10 Pro. Дополнительно сообщается об использовании улучшенного программного обеспечения, призванного упростить взаимодействие с камерами, проектором и сенсорной панелью. Последняя представляет собой дополнительный горизонтальный дисплей. Моноблок HP Sprout Pro второго поколения поступит в продажу в марте в некоторых регионах.

HP EliteBook x360 представляет собой гибридный ноутбук для применения в сфере бизнеса. Устройство содержит 13,3-дюймовый дисплей (опционально, с поддержкой разрешения 4K UHD), инфракрасную камеру и батарею, которая позволяет работать в автономном режиме до 16,5 часа. Дисплей является сенсорным и поддерживает работу со стилусом. В новинке реализованы корпоративные функции обеспечения безопасности. Продажи этой модели начнутся уже в январе.

Дополнительно был показан изогнутый моноблочный компьютер HP ENVY Curve AIO 34 с 34-дюймовым дисплеем с WQHD разрешением 2560х1440 точек. Устройство включает процессор Intel Core i5 или Core i7 седьмого поколения, твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ и жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ. В качестве опции предлагается видеокарта NVIDIA GFX. В наличии также имеется камера HP Privacy Camera с инфракрасным сенсором, которую при необходимости можно скрыть в корпусе. Моноблок позволяет осуществлять беспроводную подзарядку мобильных устройств. Ещё одной особенностью новинки является звуковая панель Bang & Olufsen с четырьмя динамиками. HP ENVY Curve AIO 34 поступит в продажу с 11 января по цене от $1729,99.

Наконец, был показан игровой изогнутый дисплей OMEN X 35 Curved Display с поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. Он поступит в продажу в марте по цене $1299,99.

Источник: Engadget, Сdrinfo