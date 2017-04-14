HP обновила ноутбуки Pavilion и Pavilion x360

Компания HP обновила линейку ноутбуков Pavilion, оснастив устройства улучшенными комплектующими.

Обновлённая линейка трансформируемых ноутбуков Pavilion x360 включает модели с диагональю экрана 11,6, 14 и 15,6 дюйма. Версия с 13,3-дюймовым дисплеем снята с производства.

В наиболее доступной 11,6-дюймовой версии процессор Intel Celeron N3060 уступил место более производительному 4-ядерному чипу Intel Pentium N4200. Устройство сохранило 4 ГБ оперативной памяти и жёсткий диск ёмкостью 500 ГБ со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин. Цена этой версии составляет $399.

Более крупные модели предлагают и более производительные компоненты. В 14- и 15,6-дюймовых ноутбуках Pavilion x360 доступны процессоры Core i3, i5 и i7, дисплеи с более высоким разрешением изображения, 2,5-дюймовые жёсткие диски и порты USB-C. При этом в качестве опции могут устанавливаться твердотельный накопитель M.2, инфракрасная камера и дискретная видеокарта. Все ноутбуки Pavilion x360 теперь комплектуются стилусом. 14-дюймовая конфигурация с процессором Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD оценивается более чем в $700.

Серия Pavilion получила обновлённый дизайн с подъёмным шарниром. При открытии крышки ноутбука его задняя часть немного приподнимается, что делает работу с устройством более комфортной. В линейку Pavilion вошли модели с диагональю экрана 14, 15,6 и 17,3 дюйма. Технические характеристики этой линейки сопоставимы с характеристиками серии Pavilion x360. Но дополнительно в линейке Pavilion могут предлагаться конфигурации с процессорами AMD. Цена базовой конфигурации 15,6-дюймовой версии Pavilion начинается с отметки $600.

Продажи обновлённых ноутбуков Pavilion и Pavilion x360 начнутся в мае или июне.

Источник: The Verge