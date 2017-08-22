HP Omen X: игровой ноутбук высшего класса с возможностями легкой модернизации и разгона

Линейка устройств HP Omen, ориентированная на любителей компьютерных игр, пополнилась новым мобильным ПК класса high-end — Omen X. Местом анонса новинки, выполненной в характерной для линейки Omen цветовой гамме, производитель выбрал проходящую сейчас в Германии выставку Gamescom 2017.

Новинка поступит в продажу в ноябре и стоить будет очень недешево — от $1999 и выше. Но столь высокая стоимость вполне оправдана параметрами, но о них позже.

Пожалуй, главной изюминкой HP Omen X является возможность легкой замены некоторых основных компонентов. Говоря конкретнее, при желании можно самостоятельно без особого труда с помощью одной только отвертки Philips заменить HDD, SSD или ОЗУ. Доступ ко всему упомянутым компонентом можно получить, сняв крышку на задней панели корпуса. В остальном же HP Omen X – это вполне себе обычный игровой ноутбук высшего ценового сегмента.

Экран диагональю 17,3 дюйма характеризуется разрешением Full HD (частота обновления 120 Гц) либо 4K в зависимости от модификации. В обоих случаях используются панели IPS, а также поддерживается технологии адаптивной кадровой синхронизации NVIDIA G-Sync. К ноутбуку можно подключить два внешних монитора, а еще он поддерживает возможность разгона GPU и оперативной памяти.

В отличие от более доступной игровой модели Acer Nitro 5 Spin, о которой мы писали сегодня утром, новых процессоров Intel Core восьмого поколения HP Omen X не получил. Новинка HP довольствуется уже устаревшими чипами Intel Core i7 седьмого поколения. В базовой конфигурации HP Omen X комплектуется процессором Core i7-7700HQ (2,8-3,8 ГГц; четыре ядра, восемь потоков, 6 МБ кэш-памяти L3), дисплеем 1080p, видеокартой GTX 1070, 16 ГБ ОЗУ, накопителями SSD (256 ГБ) и HDD (1 ТБ). В максимальной конфигурации ноутбук стоит $3699. За эту сумму можно получить более производительную модель процессора Core i7-7820HK с возможностью разгона, экран 4K, видеокарту GTX 1080, 32 ГБ ОЗУ, три накопителя объемом 1 ТБ каждый (2 SSD + 1 HDD). Есть еще средняя модель за $2349 с CPU Core i7-7700HQ, экраном 4K, видеокартой GTX 1080 и 32 ГБ ОЗУ.

HP Omen X, как и подобает моделям этого уровня, оснащен механической клавиатурой, ход клавиш составляет 2,5 мм. Клавиатура отличается полноцветной подсветкой, индивидуально настраиваемую для каждой клавиши, и увеличенной клавишей пробела, по которой сложно будет не попасть даже в ходе напряженных игровых сессий.

Среди интерфейсных разъемов – три полноразмерных порта USB, два USB-C Thunderbolt, по одному HDMI с поддержкой HDR, mini DisplayPort и Ethernet. Также в ноутбуке есть слот для карт памяти.

Источник: The Verge