HP отзывает еще 101 тыс. аккумуляторов для ноутбуков из-за риска возгорания

Летом прошлого года американская компания HP объявила об отзыве литий-ионных аккумуляторных батарей HP Notebook Battery, используемых в ноутбуках HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion. Тогда говорилось о 41 000 батарей, которые могут перегреваться, создавая тем самым риск возгорания. На этой неделе HP расширила действие этой отзывной программы, в результате чего количество проблемных батарей увечились еще на еще 101 000 штук.

Первоначально отзыву подлежали модели аккумуляторов с номерами 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL и 6EBVA, проданные в период с марта 2013 года по август 2015 (как вместе с вышеупомянутыми ноутбуками, так и отдельно). С расширением действия программы список моделей батарей не изменился, а вот крайний срок их реализации поменялся – теперь под отзыв подпадают и те, что находились в продаже по октябрь 2016 года.

Компания HP предлагает бесплатные аккумуляторы для замены вне зависимости от состояния гарантии лэптопа и/или батареи. Кроме того, производитель предоставляет своим клиентам возможность быстро проверить, опасна ли их батарея. В случае подтверждения опасений производитель просит немедленно прекратить эксплуатацию батареи и бесплатно поменять ее на безопасную. Причем компания готова провести замену вне зависимости от состояния гарантии лэптопа и/или батареи.

Источник: computerworld