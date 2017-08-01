HP создала ещё более производительный ранцевый компьютер для проектов виртуальной реальности, но уже не для геймеров
Около двух месяцев назад компания HP продемонстрировала усовершенствованный носимый за плечами игровой компьютер для проектов виртуальной реальности. А теперь компания представила ещё одно подобное решение, но оно уже не ориентировано на игровую аудиторию.
Новая модель носимого компьютера HP Z VR Backpack позиционируется в качестве носимой рабочей станции для предприятий любого вида деятельности и размера. Такая система может использоваться в тематических парках, автомобильных выставочных залах, агентствах недвижимости и других сферах, где она может быть использована для виртуальной реальности. Посетители таких заведений смогут в виртуальной реальности увидеть заинтересовавшие их объекты недвижимости, автомобили, и др.
Причём, устройство оснащено ещё более производительными комплектующими, чем игровая версия компьютера Omen X Compact Desktop. Таким образом, пользователи увидят виртуальный объекты в максимально возможном качестве и с высокой частотой обновления изображения. Оба компьютера содержат процессоры Intel Core i7 семейства Kaby Lake, но графическая подсистема у них разная. В игровой модели применяется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080, в то время как в HP Z VR Backpack уже используется профессиональное графическое решение NVIDIA Quadro P5200. По заверениям HP, эта видеокарта содержит в 2 раза больший буфер кадров. Также отмечается, что конфигурация системы может включать до 32 ГБ оперативной памяти.
Внешне модель HP Z VR Backpack похожа на Omen X Compact Desktop, но выполнена исключительно в чёрном цвете. Цена стартовой конфигурации составляет $3299. В комплект поставки включается док-станция, которая позволяет трансформировать носимый за плечами компьютер в традиционную настольную систему. Поставки новинки начнутся в сентябре.
Источник: The Verge