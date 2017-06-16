HP запустила инициативу по производству картриджей из переработанных пластиковых бутылок

Компания HP заявила об использовании переработанного пластика для производства некоторых своих картриджей для принтеров.

В рамках данной инициативы организован сбор пластиковых отходов (бутылок) на острове Гаити. Собранные бутылки перерабатываются и затем используются в производстве полезных вещей. В случае HP – это картриджи для принтеров. Партнёром HP в данной инициативе выступает компания Thread, которая использует переработанные бутылки из Гондураса и Гаити для изготовления ткани, которую затем применяют изготовители одежды Timberland и Kenneth Cole.

Отмечается, что инициатива по переработке пластиковых бутылок не только позволяет решать экологические проблемы, но также и создаёт новые рабочие места. HP совместно с Thread пытаются уменьшить использование детского труда, привлекая к работе более старших членов семей. Кроме того, в рамках инициативы предоставляются образовательные возможности и стипендии для детей. Партнерство также призвано помочь в оказании медицинской помощи.

Источник: Engadget