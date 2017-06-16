HP запустила инициативу по производству картриджей из переработанных пластиковых бутылок

HP запустила инициативу по производству картриджей из переработанных пластиковых бутылок

Компания HP заявила об использовании переработанного пластика для производства некоторых своих картриджей для принтеров.

В рамках данной инициативы организован сбор пластиковых отходов (бутылок) на острове Гаити. Собранные бутылки перерабатываются и затем используются в производстве полезных вещей. В случае HP – это картриджи для принтеров. Партнёром HP в данной инициативе выступает компания Thread, которая использует переработанные бутылки из Гондураса и Гаити для изготовления ткани, которую затем применяют изготовители одежды Timberland и Kenneth Cole.

Отмечается, что инициатива по переработке пластиковых бутылок не только позволяет решать экологические проблемы, но также и создаёт новые рабочие места. HP совместно с Thread пытаются уменьшить использование детского труда, привлекая к работе более старших членов семей. Кроме того, в рамках инициативы предоставляются образовательные возможности и стипендии для детей. Партнерство также призвано помочь в оказании медицинской помощи.

Источник: Engadget

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