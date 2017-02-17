HTC больше не будет выпускать недорогие смартфоны и сосредоточится на более прибыльных топовых моделях

Компания HTC, как показал последний финансовый отчет, все еще убыточна. Но полностью покидать рынок смартфонов производитель не желает, хотя постоянно отмечает, что приоритетным направлением для него продолжает оставаться VR.

Прямо сейчас компания разрабатывает новую гарнитуру виртуальной реальности, которая потребует использования смартфона, но будет более технически навороченной, нежели та же Samsung Gear VR и другие доступные на рынке модели. Устройство должно выйти до конца текущего года.

Что же касается смартфонов, мы уже слышали, что в этом году HTC сильно сократит свой модельный ряд – до шести-семи моделей. Теперь же компания сообщила о полном отказе от недорогих моделей. Производитель больше не будет выпускать бюджетные модели (да, такие были) и решил сконцентрироваться на более прибыльном верхнем сегменте рынка смартфонов.

В этом году мы уже увидели два новых смартфона HTC – модели U Ultra и U Play. Кроме того, нам достоверно известно о планах компании по выпуску флагманской модели с SoC Snapdragon 835. Таким образом, остается еще три-четыре новинки, которыми в этом году нас порадует или огорчит (время покажет) HTC.

Справедливости ради отметим, HTC делала подобные стратегические маневры и раньше. В 2012 году компания уже сокращала модельный ряд, смещая акцент в пользу моделей высшего уровня.

Источник: The Verge