HTC не планирует выпускать умные часы на Android Wear, но порадует флагманским смартфоном с SoC Snapdragon 835

О планах HTC выйти на рынок умных часов мы слышим уже несколько лет кряду, но этого пока так и не случилось. И едва ли это произойдет в обозримом будущем, хотя еще на прошлой неделе можно было думать иначе.

В недавнем интервью источнику президент подразделения смартфонов и подключаемых устройств HTC Чайлин Чанг прямо заявил, что компания не собирается выпускать умные часы на Android. Он также ясно дал понять, что считает это не самой удачной идеей, аргументировав это тем, что «снижение продаж наблюдается даже у Apple».

Стоит отметить, что в данном случае HTC оставила для себя пространство для маневра – выпускать умные часы с Android Wear под брендом HTC она в ближайшее время не планирует, это понятно, но тайваньский производитель вполне может выпустить такое устройство для Google. В интервью Чайлин Чанг отметил, что смартфоны Pixel – это лишь один из аспектов партнерских отношений, а Google – это очень большая компания и всегда есть «другой продукт».

На вопрос, является ли недавно анонсированный смартфон HTC U Ultra единственным флагманом компании на этот год, Чайлин Чанг прямого ответа не дал. Вместо скупого и понятного ответа да/нет он рассказал, что сроки выпуска HTC U Ultra были утверждены еще 9 месяцев назад, когда топовой была платформа Snapdragon 821. Он также заверил, что компания HTC и дальше намерена в числе первых выпускать новые флагманы на платформах нового поколения. Из этого следует, что смартфону HTC с SoC Snapdragon 835 однозначно быть! Никаких сроков он, к сожалению, не назвал, но упомянул, что с проведением выставки MWC 2017 они не совпадают.

Источник: tbreak