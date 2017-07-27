HTC представила автономную гарнитуру виртуальной реальности Vive Standalone, но будет продавать её только в Китае

Компания HTC объединила усилия с Qualcomm с целью выпуска автономной гарнитуры виртуальной реальности Vive, предназначенной эксклюзивно для рынка Китая.

Гарнитура получила название Vive Standalone. Она позиционируется в качестве «премиального» устройства и сможет запускать приложения платформы HTC Viveport. Оно оснащено процессором Snapdragon 835 и основано на эталонном дизайне Qualcomm, который включает средства отслеживания позиционирования. Точные технические характеристики новинки, сроки начала продаж и ориентировочная цена новинки пока не разглашаются. Предполагается, что эти сведения будут оглашены в ближайшие месяцы.

Новая гарнитура является отдельным продуктом от устройства HTC Google Daydream, о котором было объявлено весной этого года. При этом новинка внешне напоминает автономную гарнитуру Vive Daydream. Различие между ними может заключаться в поддержке Google Play Store для версии Vive Daydream, в то время как для китайской модели это неактуально из-за ограниченного доступа к сервису в Китае.

Источник: The Verge