HTC продала ещё один свой завод, вырученные средства будут инвестированы в направление виртуальной реальности

Компания HTC, некогда один из крупнейших игроков на рынке смартфонов, сейчас все больше уходит в сторону виртуальной реальности. Оно и неудивительно, все же, ее гарнитура HTC Vive является одной из самых продаваемых на рынке, тогда как направление смартфонов потихоньку продолжает увядать. И, похоже, сотрудничество с Google и выпуск смартфонов Pixel, не особо помогло улучшить ситуацию.

Вот и сейчас компания сделала очередной шаг, свидетельствующий о переориентации бизнеса на VR. Тайваньский производитель сообщил о продаже одного из своих смартфонных заводов, чтобы инвестировать дополнительные средства в развитие направления VR. За последний два года это уже второй проданный компанией завод. Первый HTC продала Inventec в 2015 году за $183 млн. У HTC остается еще три завода в Таоюане.

Построенный на участке площадью 114 тыс. м2 завод, на котором раньше собирались смартфоны HTC, расположен в Шанхае. Покупателем выступила компания Shanghai Xingbao Information Technology, сумма сделки составляет около $91 млн.

Источник: gsmarena и HTC