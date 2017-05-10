HTC продолжает терпеть убытки, а рост выручки в минувшем месяце сменился спадом

Нет конца финансовым трудностям и неудачам тайваньской компании HTC. Это подтверждает очередной финансовый отчет для инвесторов с помесячным распределением доходов.

Итак, за апрель 2017 года HTC выручила $155 млн, что на 9,29% хуже мартовского результата и на 18,03% меньше, чем было в апреле 2016 года. За первые четыре месяца с января по апрель 2017 года HTC суммарно получила $635 млн. Это на 6,45% меньше прошлогоднего показателя за тот же период, равного $676 млн.

Это подводит к логическому выводу о том, что продажи смартфонов HTC U Ultra и HTC U Play (точные цифры производитель, как и всегда, не указывает), запуск которых отмечает среди наиболее ярких событий минувшего квартала, были недостаточно высокими, чтобы вернуться к прибыли.

По итогам первого квартала 2017 финансового года HTC получила операционный убыток в размере $79,4 млн. Но тут надо сказать, что год назад убыток был вдвое больше, так что не все так плохо. Более того, по итогам квартала был зафиксирован рост валовой прибыли – с $46 млн до $79 млн. Иными словами, HTC еще может вернутся к прибыли, по крайней мере, надежда еще есть. Возможно, грядущий флагманский смартфон HTC U 11 с чувствительными к нажатиям боковыми панелями, которого должны представить 16 мая, станет именно тем спасителем, который поможет компании преодолеть финансовый кризис.

Источник: HTC (1 и 2)