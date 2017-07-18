Huawei анонсировала фитнес-трекеры Band 2 и Band 2 Pro с пульсометром и оценкой показателя VO2 Max

Компания Huawei анонсировала выпуск двух новых фитнес-трекеров Band 2 и Band 2 Pro. Традиционно, устройства позволяют отслеживать физическую активность, количество пройденных шагов, дистанцию, темп, скорость, количество сожжённых калорий. Также в наличии имеется сенсор сердечного ритма, который непрерывно работает на протяжении всего дня.

Дополнительно в новинках интегрирована функция определения показателя VO2 Max (способность поглощать и усваивать кислород из воздуха). Используемая технология обеспечивает точность измерений на уровне 95%. Также сообщается о внедрении функции Training Effect. Она анализирует влияние тренировки на физическое состояние пользователя и оценивает время, необходимое организму для полноценного восстановления до следующей тренировки. Кроме того, трекеры могут использоваться для получения уведомлений, напоминаний и сообщений с подключенного смартфона. Обе новинки защищены от воздействия воды и могут выдерживать давление воды до 5 атмосфер. Они могут использоваться во время пробежек в дождливую погоду, при посещении бассейна или принятии душа.

Модель Huawei Band 2 Pro обладает некоторыми дополнительными функциями и возможностями. В частности, она получила встроенный модуль GPS. Также сообщается о внедрении функций Running Coach (беговой тренер) и Huawei TruSleep (контроль сна, включая отслеживание дыхания).

Пока что нет сведений о сроках начала продаж и ценах новых фитнес-трекеров Huawei Band 2 и Band 2 Pro.

Источник: phonearena