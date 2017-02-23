Huawei анонсировала камеру для смартфонов Honor VR Camera, способную записывать видео с охватом 360 градусов

Компания Huawei анонсировала выпуск камеры для смартфонов, способной вести запись видео с охватом 360 градусов. Данная новинка получила название Honor VR Camera.

Данное устройство разработано в сотрудничестве с Insta360. Как отмечает производитель, камера поддерживает возможность фотосъёмки в разрешении 3K, а также позволяет вести трансляцию в режиме реального времени. Кроме того, при помощи приложения, разработанного в Insta360, можно записывать видео с охватом 360 градусов и в дальнейшем делиться снятыми роликами.

Huawei пока не спешит делиться техническими характеристиками камеры Honor VR Camera. Также не сообщается информация о сроках начала продаж и цене устройства. Вероятно, подробности будут оглашены во время проведения выставки Mobile World Congress 2017.

Источник: The Verge