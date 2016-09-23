Huawei и Leica создали новый научно-исследовательский центр для развития оптических систем и технологий

Компании Huawei и Leica Camera AG объявили о расширении своего стратегического сотрудничества. Компании создали совместный научно-инновационный центр Max Berek Innovation Lab. Центр открывается спустя семь месяцев после публичного объявления о долгосрочном технологическом партнерстве компаний в области оптической инженерии и спустя пять месяцев после запуска смартфонов Huawei P9 и Р9 Plus.

Новая лаборатория расположена в штаб-квартире компании Leica в Вецларе, Германия. Она будет заниматься дальнейшим развитием оптических систем и программных технологий для улучшения качества изображения в широком перечне приложений фотографических и мобильных устройств. Также центр будет заниматься вопросами, связанными с созданием вычислительной визуализации, дополненной реальности и виртуальной реальности. В дополнение к R&D ресурсам обеих компаний, Huawei и Leica планируют сотрудничать с немецкими и международными университетами и научно-исследовательскими институтами.

«В будущем более 90% трафика данных будут составлять изображения и видео, – прокомментировал Рен Чженфей, основатель Huawei. – Max Berek Innovation Lab предоставляет возможности для установления еще более тесного партнерства с Leica, что приведет к постоянному усовершенствованию качества изображений и видео. В результате мы сможем поставлять передовые решения для рынка камер смартфонов и предоставим большую ценность потребителям».

Научно-исследовательский центр назван в честь Макса Берека (1886 – 1949), немецкого новатора микроскопии и создателя первых объективов Leica. Он также был ответственным за создание оптических конструкций более 20 объективов для легендарной 35 мм камеры, изобретенной и созданной Оскаром Барнаком.