Huawei насмехается над Apple, обещая показать «смартфон с настоящим ИИ» 16 октября

Компания Huawei ранее подтвердила, что 16 октября в Мюнхене будет представлен новый флагманский смартфон Huawei Mate 10, который первым получит новую SoC Kirin 970 с собственным нейронным процессором и поддержкой приложений искусственного интеллекта. Теперь же китайский производитель опубликовал в Facebook небольшой шуточный ролик, который, видимо, является частью рекламной кампании к выходу устройства.

Let's face it, facial recognition isn't for everyone.Unlock the future with #TheRealAIPhone. 16.10.2017 Опубліковано Huawei Mobile 15 вересня 2017 р.

В этом видео компания высмеяла функцию распознавания лиц Face ID, дебютировавшую вместе с новым iPhone X, который, как известно, получил чип Apple A11 Bionic и в нем тоже есть нейронный движок Neural Engine аналогичного предназначения. На видео обыгрывается комическая зарисовка с клоуном, которому все никак не удается пройти распознавание лица на iPhone X. В конце этого видео появляется надпись, которая гласит, что «смартфон с настоящим ИИ» представят 16 октября. И не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь о Huawei Mate 10, который, по последним данным, выйдет в трех версиях: Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Lite.

Несмотря на такую напыщенную формулировку компании Huawei есть что противопоставить Apple. Отметить, что еще до появления Kirin 970 со встроенным блоком Neural Processing Unit, который будет участвовать в задачах машинного обучения и приложениях ИИ, китайский производитель достаточно давно развивал это направление. В предыдущем флагманском смартфоне, к примеру, компания использовала технологии машинного обучения, чтобы адаптировать устройство к привычкам пользователя, перенаправив вычислительную мощь и память для наиболее часто запускаемых приложений и процессов. Все это ясно показывает стремление Huawei использовать искусственный интеллект на общесистемном уровне.

Возможно, под «смартфоном с настоящим ИИ» компании подразумевает не только выделенный аппаратный чип для задач машинного обучения и ИИ, но и уникальные программные возможности, использующие последние разработки китайского производителя. Впрочем, многие достаточно скептически относятся к подобным заявлениям, оно и неудивительно, ведь маркетологи сейчас используют термин ИИ применительно ко всему, начиная от стиральных машин и заканчивая зубными щетками. Так что давайте просто подождем и посмотрит, что нам покажут 16 октября.

Да, есть еще одно видео, в котором Huawei демонстрирует свой следующий шаг.

Feeling disappointed? We've got a real surprise exceeding anything you've ever seen. Coming 16 Oct … #HuaweiMate10 pic.twitter.com/rPgPTbDd2B — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2017

На нем показано яблоко, которое постепенно съедают. Как известно, недавно аналитики Counterpoint заявили, что Huawei впервые превзошла Apple по рыночной доле смартфонов, заняв второе место вслед за Samsung.

Источник: The Verge