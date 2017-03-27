Huawei уже продала 12 млн смартфонов P9/P9 Plus, рассчитывает продать не менее 10 млн новых P10/P10 Plus и обещает полностью безрамочную модель
Мировые продажи смартфонов Huawei P9 и P9 Plus превысили отметку в 12 миллионов штук. Этими данными поделился исполнительный директор Huawei Юй Чэндун, также известный как Ричард Ю, в ходе мероприятия, посвященного началу продаж новой модели P10 в Китае.
Покорение рубежа в 12 млн реализованных устройств делает Huawei P9 и P9 Plus одними из самых успешных смартфонов в истории компании. Здесь не лишним будет отметить, что отметка в 10 млн была преодолена еще в конце прошлого года. Будет интересно посмотреть, удастся ли новым моделям Huawei P10 и P10 Plus повторить успех своих предшественников.
К слову, глава Huawei упомянул, что компания рассчитывает реализовать не менее 10 млн смартфонов Huawei P10 и P10 Plus, и пообещал полностью безрамочный смартфон. Увы, никаких других подробностей об устройстве он не сообщил.
Источник: gsmarena
- Смартфон Huawei P10, камеру которого специалисты DxOMark признали одной из лучших на рынке, был представлена в двух версиях на MWC 2017. В Украине смартфоны Huawei P10 и P10 Plus можно будет купить уже в начале следующего месяца.