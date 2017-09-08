Humble Bundle бесплатно раздаёт игру The Walking Dead: Season 1

Сервис Humble Bundle, специализирующийся на продаже игровых бандлов, в течение ограниченного времени раздаёт приключенческую игру The Walking Dead: Season 1.

Игра The Walking Dead сочетает классическую приключенческую point-and-click механику с ролевым элементом. Разработчики из Telltale Games называют игру «приключенческим хоррором». Игроку предстоит управлять персонажем Ли Эвереттом. После наступления зомби-апокалипсиса ему приходится бороться за выживание вместе со встреченной 8-летней девочкой по имени Клементина. При этом, в отличие от других игр про зомби, не потребуется истреблять полчища ходячих мертвецов. Вместо этого акцент смещён на взаимодействие с другими выжившими, решение головоломок и принятие решений, которые иногда могут быть очень непростыми.

Получить игру The Walking Dead: Season 1 бесплатно можно на сайте Humble Bundle по следующему адресу. На момент подготовки материала до конца раздачи осталось немногим больше одного дня. Активировать полученный код нужно до 23 сентября.