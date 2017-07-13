Hyperloop One провела первые полноценные испытания своего вакуумного поезда Hyperloop на тестовом треке в Неваде

Компания Hyperloop One, которая активно занимается развитием идей высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, придуманной создателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, сообщила о проведении первых полноценных испытаний технологии в вакуумной среде, сообщает ресурс The Verge. Испытания прошли еще 12 мая, но объявили об этом только сейчас.

Испытания проводились на тестовой трассе в Неваде, строительство которой завершилось только весной. Во время тестирования построенный прототип (на изображении выше), использующий технологию магнитной левитации (сокращенно ее называют маглев) развил скорость в 112 км/ч.

Длина тестового трека составляет всего 500 метров, то есть, особо на нем не разгонишься. В следующий раз компания планирует разогнать поезд до уже приличных 402 км/ч. Первоначальный проект Маска предполагает, что пассажирские поезда Hyperloop смогут передвигаться по туннелям, в которых будет поддерживаться так называемый форвакуум с давлением около 100 Па, со скоростью свыше 1000 км/ч.

Hyperloop One опубликовала не только несколько изображений капсулы с испытаний, но и выложила видео, хотя непосредственно сам тест занимает несколько секунд.

Сооснователь Hyperloop One Шервин Пишевар для описания испытаний использовал известную фразу «Kitty Hawk moment», которую используют, когда нечто, ранее считавшееся невозможным, становится реальностью. По сути, это прямая отсылка к братьям Райт и их первому полету. Само собой, Пишевар не первый предприниматель из Кремниевой долины, черпающих вдохновение у братьев Райт. Ранее сооснователь Google Ларри Пейдж также использовал название Kitty Hawk – так он назвал свой стартап, занимающийся созданием летающего автомобиля, который должен поступить в продажу в конце года.

Источник: The Verge