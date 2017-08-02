Hyperloop One впервые испытала пассажирскую капсулу XP-1, разогнав ее до рекордных 310 км/ч

Вслед за первыми «полномасштабными испытаниями» разгонной платформы в тоннеле с разреженной атмосферой компания Hyperloop One, занимающаяся реализацией концепции высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, произвела вторые испытания. На сей раз для испытаний использовали пассажирскую капсулу XP-1, которую удалось разогнать до 310 км/ч (192 мили в час). Это втрое превосходит результат Hyperloop One, достигнутый в рамках предыдущих испытаний, и является на данный момент рекордом среди всех экспериментальных систем, включая проекту участников конкурса SpaceX.

Поезд разогнался на первых 300 метрах, после чего затормозил до полной остановки. Отметим, что изначально компания планировала разогнать капсулу до 400 км/ч. По скоростным показателем разработка Hyperloop One немного опережает поезда высокоскоростных железных дорог первой категории, которые путешествуют с максимальной скоростью 250 км/ч, но проигрывает японскому поездам «синкансэн», более известным как «поезд-пуля». C 2013-го года эти поезда развивают скорость 320 км/ч.

И хотя нынешние результаты Hyperloop One далеки от скорости 1200 км/ч, с которой должны будут двигаться серийные поезда, не стоит забывать, что разработка далека от завершения. Плюс, этот трек явно не предназначен для таких скоростей – слишком короткий. Но тут главное, что нынешние результаты доказывают жизнеспособность самой концепции.

Длина капсулы XP-1 составляет 8,7 м, высота – 2,7 м, ширина – 2,4 м. Для сравнения, у вагонов Киевского метрополитена эти параметры равны 19,2, 3,7 и 2,7 м соответственно. Нельзя сказать, что XP-1 слишком тесная, но и просторной ее не назовешь.

По словам сооснователя Hyperloop One Джоша Гигеля, силовая установка XP-1 отличается высокой надежностью и является «одной из самых эффективных установок из когда-либо созданных». Перед командой инженеров Hyperloop One нужно было не просто изготовить одну силовую установку, но и сделать конструкцию максимально эффективной для серийного производства. Как сообщается, на заводе Metal Works в Неваде сотрудники постороили линию, которая уже произвела 500 силовых установок для поезда, которые в дальнейшем будут проходить всевозможные тесты.

Гигель не видит никакой необходимости в том, чтобы увеличивать длину тестового трека, по крайней мере, сейчас. Будущие тесты будут проводиться в странах, заинтересованных в технологии. Предположительно, тестовый участок в той или иной стране после заключения контракта может стать частью полноценной коммерческой ветки Hyperloop, соединяющей города.

Источник: Engadget