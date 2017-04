Hyperloop One завершила строительство тестового трека в Неваде и анонсировала 11 потенциальных веток, соединяющих 35 американских городов

Компания Hyperloop One (ранее называвшаяся Hyperloop Technologies), которая активно занимается развитием идей вакуумных поездов Hyperloop в ОАЭ, Азии и США, закончила строительство тестовой трассы в Неваде и раскрыла свои планы по строительству сети из 11 веток, соединяющей 35 крупнейших американских городов. Сразу оговорим, что это лишь примерные планы, никаких сроков начала строительства компания пока не называет.

Отобранные маршруты – американские финалисты конкурса Hyperloop One, участники которого должны были предложить идеальные с точки зрения пассажиропотока и экономического потенциала места для строительства первых веток Hyperloop. По словам Hyperloop One, разработанный ею проект сети Hyperloop One позволит 83 млн американцев свободно перемещаться между крупнейшими городами США. Планы включают построение ветки Лос-Анджелес — Сан-Диего, Даллас — Остин и крупнейшего маршрута Хьюстон — Шайенн протяженностью более 1800 км.

В своих расчетах инженеры учитывали рельеф местности и особенности строительства трассы. И вот что получилось:

Бостон — Провиденс

Согласно расчетам компании, капсула сможет преодолеть 103 км между двумя городами за 10,7 минут. В маршруте предусмотрены две остановки в пригороде Провиденса. По данным Google Maps, дорога на автомобиле между двумя городами займет 54 минуты, на поезде — 33 минуты, на самолете — 30 минут.

Шайенн — Денвер — Даллас — Хьюстон

Маршрут длиной 1800 км проходит сразу через несколько крупных городов США. Капсула может пройти всё расстояние за один час 48 минут. Аналогичное путешествие на самолете займет 4 часа 20 минут, на автомобиле — 17 часов.

Чикаго — Питтсбург

Расстояние в 785 км Hyperloop One планирует преодолеть за 47 минут. Сейчас путешествие на автомобиле между Чикаго и Питтсбургом занимает более 7 часов, на самолете — один час 30 минут.

Аэропорт Денвера — Колорадо-Спрингс

Расстояние 580 км капсула сможет преодолеть за 8,5 минут. Как отмечают инженеры Hyperloop, в этом маршруте будет построен наиболее длинный тоннель — без промежуточных станций. Кроме того, маршрут будет пролегать в гористой местности.

Другие маршруты

Канзас-Сити — Сент-Луис. 400 км между двумя городами Hyperloop преодолеет за 12,9 минуты (по данным Jalopnik, за 24,9 минут).

Лос-Анджелес — Сан-Диего. Маршрут в 200 км капсула сможет пролететь за 12,5 минут.

Майми — Орландо. 413 км за 26,1 минуты.

Портленд — Сиэтл. 280 км за 17,2 минуты.

Рено — Лас-Вегас. 730 км за 42,3 минуты.

Сан-Антонио — Даллас — Ларедо. 1000 км.

Источник: curbed и vc