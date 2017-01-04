HyperX Cloud Revolver S — флагманская игровая гарнитура с технологией Dolby 7.1 Surround Sound [CES 2017]

Сегодня на выставке электроники CES 2017 в Лас-Вегасе была официально представлена новая флагманская гарнитура HyperX Cloud Revolver S с технологией Plug-and-Play Dolby 7.1 Surround Sound. Основными особенностями новинки стали объемный звук студийного качества, три предустановленных режима эквалайзера и управление звуком одной кнопкой, без необходимости установки дополнительного ПО.

Улучшенный уровень звучания в играх обеспечен в HyperX Cloud Revolver S за счет интеграции технологии Dolby Headphone в новый USB аудио-контроллер, создающий объемный звук и управляемый одним касанием кнопки. Реалистичность звучания Dolby Headphone с 7.1-канальным интерфейсом, в сочетании с качеством акустики 50-миллиметровых динамиков, создает четкую звуковую сцену для игр с трехмерным окружением и FPS.

Уникальная архитектура динамиков позволяет геймеру практически «увидеть» источники звуков, расположенные под разными углами на разных расстояниях, а три предустановленных режима эквалайзера дают возможность выбрать наиболее подходящую к обстановке окраску звучания и обеспечивают дополнительное преимущество за счет точности позиционирования месторасположения противника.

Помимо отличных аудио-характеристик, HyperX Cloud Revolver S получил и улучшенное широкое оголовье с запоминающим форму фирменным наполнителем HyperX Signature Memory Foam, а также высокочувствительный микрофон с функцией шумоподавления, разработанный с учетом потребностей профессиональных геймеров.

«Гарнитура HyperX Cloud Revolver S сочетает звук студийного уровня, простоту управления аудио-профилем и премиальный комфорт для профессиональных геймеров. И в играх, и в фильмах, и в музыке Cloud Revolver S впечатляет качеством звука» — подчеркнул Нидлз. — отметил менеджер аудио-бизнеса HyperX Тайлер Нидлс

Гарнитура HyperX Cloud Revolver S обеспечена 2-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой от производителя. Мировой старт продаж новинки намечен на 14 марта 2017 года.

Спецификации HyperX Revolver S:

Наушники

Громкоговоритель: динамический, 50 мм, с неодимовыми магнитами

Тип: Закрытые

Диапазон воспроизводимых частот: 12 — 28 000 Гц

Импеданс: 30 Ом

Звуковое давление: 100.5 dБ/мВт (SPL) при 1 кГц

Нелинейные искажения: < 2%

Входная мощность: номинальная 30 мВт, максимальная 500 мВт

Масса: 360 г (с микрофоном – 376 г)

Длина кабеля: гарнитура: 1 м; аудиоконтроллер: 2.2 м; удлиннитель для ПК: 2 м

Разъемы: гарнитура: 3.5 мм, 4 контакта; аудиоконтроллер: USB; удлиннитель для ПК: раздельные 3.5 мм для наушников и микрофона

Микрофон

Тип: Электретный конденсаторный микрофон

Направленность: Двунаправленный, с шумоподавлением

Диапазон частот: 50 — 18 000 Гц

Чувствительность: -44 дБВ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)

Источник: HyperX