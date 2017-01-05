HyperX представила свою первую игровую мышь Pulsefire, клавиатуру ALLOY RGB и память Predator DDR4 LED с подсветкой [CES 2017]

На выставке электроники CES 2017 в Лас-Вегасе была представлена серия новых геймерских продуктов от бренда HyperX. В число новинок вошли первая игровая мышь бренда Pulsefire Gaming Mouse, клавиатура HyperX ALLOY RGB с подсветкой клавиш и модули памяти HyperX Predator DDR4 LED, которые также получили полноцветную светодиодную подсветку.

Клавиатура ALLOY RGB Gaming Keyboard стала логичным продолжением линейки геймерских клавиатур HyperX. Она получила не только новый дизайн с полноцветной LED-подсветкой клавиш, но и выделенные клавиши управления мультимедиа, а также поддержку индивидуальной настройки подсветки клавиш с использованием динамических профилей. Как и другие клавиатуры линейки, ALLOY RGB построена на стальном основании и оснащена надежными переключателями Cherry MX. Ожидается, что в свободную продажу эта клавиатура поступит в 3 квартале текущего года.

Если для игровых клавиатур встроенная подсветка клавиш является вполне обычным делом, то подсветка модулей памяти встречается значительно реже. Новые модули памяти с подсветкой HyperX Predator DDR4 LED совместимы с материнскими платами, оснащенными технологией RGB-управления, такими как Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light Sync. Интересно, что подробные технические характеристики данных модулей производитель держит в секрете и обещает раскрыть их ближе к старту продаж, запланированному на вторую половину 2017 года.

И наконец чуть ли не самой ожидаемой новинкой стала первая геймерская мышь бренда — Pulsefire Gaming Mouse. Модель создана с учетом специфических потребностей профессиональных геймеров, в частности, используется продвинутый оптический датчик с четырьмя переключаемыми разрешениями (400, 800, 1600 и 3200 dpi) и светодиодной индикацией. Примечательно, что переключение разрешений не требует использования программного обеспечения.

По заверениям производителя цена Pulsefire окажется «весьма бюджетной», а узнать конкретную стоимость можно будет уже в апреле текущего года, когда новинка попадет на полки магазинов.

Источник: HyperX