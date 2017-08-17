Hyundai о новых электромобилях: кроссовер с запасом хода 390 км, седан – 500 км, новые модели с топливными элементами – 800 км

Компания Hyundai заявила о намерении сделать центром своей продуктовой стратегии автомобили на электрической тяге. Для этого потребуется пересмотреть линейку и выпустить модели с большим запасом хода.

Изначально Hyundai планировала выпускать автомобили на топливных элементах. Но со временем эта стратегия была признана не самой перспективной с учётом роста популярности моделей Tesla и поддержки правительства Китая именно электромобилям с батареями. Toyota также первоначально уделяла повышенное внимание технологии топливных элементов, но в последнее время сместила акцент на разработку электромобилей с большим запасом хода и быстрой зарядкой батареи.

Теперь Hyundai намерена выпустить электрический седан в рамках премиумного бренда Genesis. Новый электромобиль будет представлен в 2021 году, он сможет проехать без подзарядки около 500 км. Но это будет не единственный электромобиль в модельном ряду Hyundai. Уже в первой половине следующего года планируется выпустить электрическую версию компактного кроссовера Kona, который будет обладать запасом хода около 390 км.

Hyundai совместно с дочерней компанией Kia Motors заявили о намерении увеличить модельный ряд экологически чистых автомобилей до 31 модели к 2020 году. При этом Hyundai планирует выпустить 3 подключаемых гибрида, 2 модели с топливными элементами и 8 моделей с батареями. Для сравнения, в 2014 году были озвучены планы по выпуску автомобилей на электрической тяге, которые предусматривали наличие 22 моделей, лишь 2 из которых планировалось оснастить батареями для хранения энергии.

Вместе с тем, Hyundai подтвердила свои планы по разработке своей первой платформы для электромобилей, которая позволит компании создавать различные модели с большим запасом хода.

Кроме того, Hyundai рассказала о почти готовой к началу массового производства новой версии кроссовера на базе технологии топливных элементов. Новинка сможет проехать более 800 км при тестировании запаса хода по европейским стандартам. Это почти в 2 раза превышает автономность нынешней версии Tucson с топливными элементами (415 км). Новый среднеразмерный кроссовер поступит в продажу в Южной Корее в начале следующего года, а затем его можно будет купить в США и Европе. Вместе с тем, в конце этого года планируется выпустить автобус на топливных элементах. Также в планах компании имеется седан на базе технологии топливных элементов, но о нём пока что ничего не сообщается.

Источник: Reuters